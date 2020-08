DAYDREAMER, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) anticipazioni settimanali di DAYDREAMER – le ali del sogno, trame puntate da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 25 agosto 2020Sanem e Can rimangono bloccati in ascensore e hanno modo di parlare e di chiarirsi, decidendo di rimanere buoni amici. Quando il servizio di vigilanza li trova, è ormai troppo tardi affinché Sanem possa tornare a casa di Ayhan, dove era attesa, e Can possa andare al concerto con Deren. Così Can la invita a rimanere a dormire da lui. Leyla ha un confronto con Emre sul comportamento ingannevole di quest’ultimo nei confronti del fratello Can e continuerà a dialogare con Osman senza ... Leggi su tvsoap

