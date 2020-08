Daydreamer Anticipazioni 24 agosto 2020: Leyla pugnala Sanem alle spalle (Di lunedì 24 agosto 2020) Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 24 agosto 2020. In questo Episodio Sanem scopre la verità su Emre, che convince Leyla ad aiutarlo e tradire sua sorella. Leggi su comingsoon

L’amore tra Can e Sanem di volta in volta sta diventando sempre più difficile per la coppia che si trova costretta a fronteggiare nuove difficoltà con annesse gelosie da parte del fotografo. A rendere ...Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 24 agosto a venerdì 28 agosto. Dopo una breve pausa di una settimana, torna Daydreamer – Le Ali del Sog ...