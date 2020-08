“Davvero? Il lato b di mia figlia?!”. Francesco Totti e Ilary Blasi infuriati: “Complimenti!”. Cosa è successo (Di lunedì 24 agosto 2020) Ilary Blasi è infuriata e ha scelto di esporsi e di dire la propria sulla copertina pubblicata dal magazine Gente. La copertina della rivista ha provveduto a creare un vero e proprio caso: immortalata vi troviamo infatti la figlia tredicenne di Ilary Blasi, Chanel. La ragazzina è intenta a trascorrere una giornata in relax al mare nell’incantevole Sabaudia in compagnia di papà Totti. Fino a questo punto non riscontriamo nessunissimo neo nel quadretto appena descritto, anche se purtroppo qualCosa di male, invece, è accaduto. Un errore in buonafede, a voler pensare bene: il lato B della ragazzina è stato volutamente messo in evidenza sulla copertina del settimanale Gente. Uno scatto che ha scatenato una valanga di polemiche, ... Leggi su caffeinamagazine

