David Byrne's American Utopia: il teaser del film diretto da Spike Lee (Di lunedì 24 agosto 2020) Spike Lee ha diretto ha ripreso lo spettacolo American Utopia di David Byrne e online è stato condiviso il primo teaser. Spike Lee ha diretto David Byrne's American Utopia, progetto che aprirà il Festival di Toronto, e online è stato condiviso il teaser che regala le prime sequenze. Il video mostra il modo in cui la musica dell'artista è stata protagonista sul palco di Broadway, regalando un assaggio dell'atmosfera immortalata dal regista. David Byrne era accompagnato a teatro da 11 musicisti provenienti da tutto il mondo per interpretare le canzoni dell'omonimo album, messo in vendita nel ... Leggi su movieplayer

