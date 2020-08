Dall’Olanda: Razvan Marin molto vicino al Cagliari (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Cagliari guarda in terra olandese, nelle file dell’Ajax. Secondo quanto riportato dal sito olandese De Telegraaf, il club sardo è in trattative con i lancieri per Razvan Marin, centrocampista 24enne figlio del campione rumeno Petre. Razvan Marin, che può giocare anche come mediano e come trequartista è finito un pò ai margini del progetto del tecnico Erik ten Hag. Nella stagione appena conclusa il giocatore nativo di Bucarest ha collezionato 17 presenze e 2 assist con la maglia dei lancieri. Foto: France Football L'articolo Dall’Olanda: Razvan Marin molto vicino al Cagliari proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

