Dall’Argentina: l’Everton di Ancelotti prende informazioni su Tagliafico (Di lunedì 24 agosto 2020) Si intensifica la gara di Premier League per il terzino dell’Ajax Nicolas Tagliafico. Come riporta Olé, Chelsea e Leicester City sono già stati collegati al nazionale argentino, a cui è stato detto che può lasciare l’Ajax quest’estate. Adesso si inserisce anche l’Everton con il direttore sportivo Marcel Brands che sta prendendo informazioni per l’esterno argentino dopo il ritiro di Leighton Baines ai Toffees. Tagliafico ha due anni di contratto con l’Ajax. Foto: wellingelichtekringen L'articolo Dall’Argentina: l’Everton di Ancelotti prende informazioni su Tagliafico proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

