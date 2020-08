Dalla Spagna: il Milan segue tre giocatori del Real Madrid (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Real Madrid e il Milan potrebbero avvantaggiarsi a vicenda in ottica mercato. Come riporta eldesmarque.com, i Blancos hanno necessità di cedere per arrivare ad un buon bilancio e avrebbero trovato nei rossoneri un alleato prezioso. I nomi in agenda di Maldini sono quelli di Óscar Rodríguez (per il quale sarebbero disposti a offrire 20 milioni), Luka Jovic e Brahim Dìaz. Sugli ultimi due la situazione è più complessa perchè il Real Madrid non vorrebbe cederli “a buon mercato” visto l’esborso finanziario per acquistarli. Foto: Casa Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CorSport : ?? Clamoroso dalla #Spagna: 'C'è anche la #Juve su #Messi'! ?? - forumJuventus : [ES] Sport - Anche la Juve su Messi insieme ad Inter, City PSG e Chelsea! ?? - Eurosport_IT : Dalla Spagna sono sicuri: la #Juventus vuole Leo #Messi ???? - Gaia_Mai_ : Servizio al tg delle 13 su uno che tornato dalla vacanza in Spagna aspetta il risultato del tampone da mercoledì ?????????????? - siwel44it : RT @roma_paoletta: Apprendo dalla tele che il primo paese più pericoloso per contagi Covid è la Spagna. Che dispiacere per i nostri cugini… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Milan, dalla Spagna: è sfida al Barcellona per l'attaccante olandese Boadu TUTTO mercato WEB Rientro dalle vacanze? Cosa fare e non fare per fermare i contagi

Che il numero dei nuovi casi di Coronavirus sia in netto aumento è ormai un dato innegabile. Lo è altrettanto il fatto che il virus continui a circolare con grande velocità, soprattutto laddove il tur ...

La nave umanitaria dipinta da Banksy in azione nel Mediterraneo

Di recente la nave è stata vista ancorata a Burriana, in Spagna a nord di Valencia ... non è armata da una ong ma si dice da un gruppo di attivisti europei e dall’artista, che oltre ad averla dipinta ...

