Dalla Germania: il Bayer su Schick per sostituire Havertz (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ Patrik Schick il sostituto individuato dal Bayer vista la cessione di Havertz sempre più vicino al Chelsea di Lampard. Come raccolto nel primo pomeriggio di oggi Dalla Bild, i tedeschi sono pronti a parlare con la Roma (proprietaria del cartellino) per portare il 24enne ceco al Leverkusen che in questa stagione ha indossato la maglia del Lipsia. Foto: twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Germania In bici dalla Germania all'Umbria per andare a trovare la zia a Città di Castello PerugiaToday Messi e i depressi del Covid La strana Champions d’agosto

Caro Aldo, ancora una volta, Messi ha deluso, in una grande competizione. Come, in passato, con l’Argentina, nel Barcellona, umiliato dal Bayern di Monaco, nella Champions, Leo ha portato la fascia di ...

Maldini e Massara incontrano Ramadani: il piano del Milan per il futuro di Rebic. E Milenkovic...

La stagione del Milan ha visto oggi il suo start: a Milanello, infatti, i calciatori si sono sottoposti ai tamponi di rito, mentre da domani prenderanno ufficia ...

