Dal Portogallo: il Benfica segue Diego Costa e Batshuayi (Di lunedì 24 agosto 2020) Nonostante la telenovela Cavani-Benfica va avanti, il club portoghese continua a sondare il terreno alla ricerca di un attaccante. Secondo A Bola, il Benfica ha messo in agenda i nomi di Diego Costa e Batshuayi. L’Atletico Madrid sarà disponibile a negoziare la partenza di Diego Costa, 31 anni, visto l’ottimo rapporto con il Benfica. Il giocatore belga, Batshuayi era già nel mirino del Benfica nel 2013, quando indossava la maglia dello Standard Liegi, poi decise di trasferirsi al Marsiglia. All’epoca era tra i massimi craque, ma ora, nonostante sia legato al Chelsea con un altro anno di contratto, non sta attraversando il momento migliore della sua carriera, essendo in una lista di ... Leggi su alfredopedulla

marcoconterio : ?? Clamoroso dal Portogallo. Sarebbe saltato il trasferimento di #Cavani al #Benfica @TuttoMercatoWeb - Sciortimax : @FlintCapitano Che non ricordano che nel suo ruolo oggi la Juve schiera uno che è scarso e viene dal Portogallo - f1world_it : ???? ?????? #f1 #formula1 #formulaone #PortugalGP #thef1weekend #race #racing #onthisday #bestoftheday #accaddeoggi Il… - HaRagioneNonno : @fremebonda Io ho comprato un divano e attivato la tele che ho comprato ormai anni fa :D stasera me la guardo sul d… - lorenzopaci2001 : #Lazio su #Lyanco del #Torino,trattativa difficile visti i rapporti non ottimi con #Cairo e la tanta concorrenza,so… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Portogallo Dal Portogallo: il Benfica segue Diego Costa e Batshuayi alfredopedulla.com I protocolli di omologazione di consumi e emissioni WLTP e NEDC

L’obiettivo di questi 2 protocolli è lo stesso: misurare gli elementi inquinanti regolamentati (CO/HC/Nox/Particolato) e il consumo espresso in CO 2 nel ciclo di omologazione per un dato nuovo veicolo ...

Il grazie a don Pietro: 'Ci hai insegnato ad aprire il cuore'

«Il frutto di un ministero non si misura dalle opere realizzate, ma sappiamo benissimo che ci sono tanti canali di grazia che nessuno conosce, solo il Signore lo sa, e sono quelle occasioni di ascolto ...

L’obiettivo di questi 2 protocolli è lo stesso: misurare gli elementi inquinanti regolamentati (CO/HC/Nox/Particolato) e il consumo espresso in CO 2 nel ciclo di omologazione per un dato nuovo veicolo ...«Il frutto di un ministero non si misura dalle opere realizzate, ma sappiamo benissimo che ci sono tanti canali di grazia che nessuno conosce, solo il Signore lo sa, e sono quelle occasioni di ascolto ...