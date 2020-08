Da Milano - Bernardeschi ci ripensa e riflette sul Napoli: si riapre lo scambio con Milik, le ultime (Di lunedì 24 agosto 2020) L'asse Napoli-Juve, per portare Arek Milik in bianconero, sembrava essersi arenato, soprattutto a causa del muro posto da Federico Bernardeschi a fungere come contropartita tecnica. Leggi su tuttonapoli

Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Da Milano - Bernardeschi ci ripensa e riflette sul Napoli: si può riaprire lo scambio con Milik, le ultime - DilectisG : RT @tuttonapoli: Da Milano - Bernardeschi ci ripensa e riflette sul Napoli: si può riaprire lo scambio con Milik, le ultime - tuttonapoli : Da Milano - Bernardeschi ci ripensa e riflette sul Napoli: si può riaprire lo scambio con Milik, le ultime - SergioFiscion : @agri_santa_mari @juanito1897 Penso che Bernardeschi possa accettare di spostarsi a Milano, magari con un loro centrocampista - luc_kino : @MilanNewsit Bernardeschi lo porto io a Milano.....prima di subito. Con Kessie o Theo in cambio.... -