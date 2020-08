Da gennaio il Napoli è il club che ha speso di più in Europa: 140 milioni, senza cedere nessuno (Di lunedì 24 agosto 2020) Quella che il Napoli sta conducendo da gennaio è una campagna acquisti senza precedenti. La mole di risorse investite dalla società finora, quantificabile in circa 140 milioni di euro, è enorme e ed è ancora più incredibile per due aspetti. Il primo è che nessuno ad oggi in Serie A nel 2020 ha investito quanto De Laurentiis, e anche in Europa si fatica a trovare chi abbia speso le stesse cifre. Il secondo, invece, è che gli azzurri non hanno ancora ceduto alcun calciatore. Ce ne sono diversi in uscita, come Koulibaly, Allan e Milik, giocatori di livello che hanno mercato, ma intanto seppur relativo il club ha assunto un rischio dal punto di vista economico. Il cambio di strategia si spiega principalmente ... Leggi su ilnapolista

