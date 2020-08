Cuba, tempesta tropicale Laura: 12 morti a Haiti, stato d’allerta massimo (Di lunedì 24 agosto 2020) Tremenda tempesta tropicale a Cuba: nel Paese dei Caraibi è arrivata “Laura”, a Haiti già 12 morti. stato d’allerta massimo. Le tempeste tropicali nelle Due Americhe (“tre”, se consideriamo, in casi come questi, anche quella centrale) non sono di certo una novità. Alcune arrivano con una intensità molto lieve da non creare disordini, improvvisi sgomberi da case e uffici, o brutali morti. Altre, invece e purtroppo, si scagliano contro tutto quello che trovano, popolazione compresa, con una forza inaudita. È il caso della tempesta tropicale “Laura”, che, nelle ultime ore, si è abbattuta con forte violenza ... Leggi su bloglive

"È una tempesta tropicale che non ha ancora l'organizzazione che potrebbe avere un uragano", ha detto alla televisione di stato il meteorologo cubano José Rubierta. Laura è entrata a Cuba da oriente .

