Cts, Mazzoni: "Riportare tifosi allo stadio sarà complicato, due fattori cruciali..." (Di lunedì 24 agosto 2020) In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Mazzoni, membro del Comitato Tecnico Scientifico, interrogato sui temi calcistici: "In Serie A ci sono casi in aumento? Bentornati nel mondo reale, mi verrebbe da dire, ma non è ... Leggi su tuttonapoli

fcin1908it : Mazzoni (CTS): 'Casi di positivi in serie A? Bentornati nel mondo reale, nel calcio non vedo...' -… - apetrazzuolo : CTS - Prof. Mazzoni: 'Serie A non a rischio, ma riportare i tifosi allo stadio sarà più complicato, due fattori sar… - sportface2016 : #Cts, Mazzoni: 'Nella #SerieA, adesso, non vedo una situazione capace di mutare al punto di rigettare lo sport in u… -