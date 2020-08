Cristiano Ronaldo regala a Georgina un anello oro e diamanti: matrimonio in arrivo? (Di lunedì 24 agosto 2020) Georgina Rodriguez: fotostoria della fidanzata di CR7, Cenerentola moderna sfoglia la gallery Si sposano o no? Questa è la domanda che gli amanti del gossip si stanno chiedendo incessantemente dopo aver visto l’ultimo (sibillino) post pubblicato da Georgina Rodriguez, 26 anni, compagna di Cristiano Ronaldo, 35, e madre di sua figlia Alana Martina. La foto “sibillina” di Georgina Rodriguez La coppia si trova ora davanti alle coste del Portogallo – terra natale del calciatore – dove sta trascorrendo ... Leggi su iodonna

