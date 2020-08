Cristiano Ronaldo e Mario Rui in nazionale: Portogallo, sfida a Croazia e Svezia (Di lunedì 24 agosto 2020) LISBONA, Portogallo, - C'è anche Cristiano Ronaldo tra i convocati di Fernando Santos per i prossimi impegni della Nations League della nazionale portoghese, che sfiderà la Croazia sabato 5 settembre ... Leggi su corrieredellosport

