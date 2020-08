Cristiano Ronaldo e Georgina: il mistero della foto su Instagram (Di lunedì 24 agosto 2020) Cristiano Ronaldo si sposa con la sua compagna Giorgina Rodriguez? È la domanda che molti si pongono dopo una foto sul profilo della modella Cristiano Ronaldo si sposa con la sua compagna, la modella Giorgina Rodriguez? È questa la domanda che i follower dei due si pongono dopo che una foto pubblicata dalla modella sul proprio profilo Instagram ha fatto sorgere qualche dubbio. In realtà la vicenda si è trasformata in un vero e proprio mistero. “Yesss” è la didascalia che accompagna lo scatto della ragazza che ha mano nascosta da quella del campione della Juventus. E così quel ... Leggi su bloglive

