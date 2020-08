"Credo nella scienza italiana". Ecco il primo volontario del vaccino per il Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Un uomo di Roma di 50 anni, che ha "voluto fare questa scelta perché devo andare all'estero per lavoro, nel Golfo persico", è uno dei 90 volontari che stamattina sono all'istituto Spallanzani di Roma, dove partirà la sperimentazione del vaccino contro il coronavirus. "Credo nella scienza italiana", ha detto il 50enne, che preferisce non rendere pubblici nome e cognome. "Crediamo molto nel vaccino bene comune"; ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, stamattina all'avvio della sperimentazione del vaccino italiano anti Covid-19 presso l'Istituto Spallanzani. Zingaretti ha detto che "sarà un vaccino pubblico, e a conclusione della fase di sperimentazione ... Leggi su iltempo

