Covid, tampone dopo le vacanze in Spagna: nuovo positivo nel Vesuviano (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Era appena rientrato dalla Spagna, ha fatto il tampone ed è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un 51enne di Torre Annunziata: asintomatico, l’uomo è in isolamento presso la propria abitazione. È il 21esimo caso di coronavirus registrato nel comune Vesuviano: cinque i morti ed attualmente tre positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

rtl1025 : ?? Il tecnico del #Bologna #SinisaMihajlovic è risultato positivo al #Covid dopo il tampone a cui è stato sottoposto… - DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - agorarai : 'I dati sul COVID ci dicono che stiamo facendo più tamponi. Il tampone si fa per sapere se si è positivi o meno. No… - biancavillaoggi : ?Familiari sottoposti a quarantena, compagni di viaggio effettuano il tampone - generacomplotti : RT @infoitsalute: Covid: l’ultima fake news del tampone pericoloso per la salute -