Covid, Oms: «Poche sanzioni, l'Italia è a rischio. In questo modo si arriva a 4mila casi al giorno» (Di lunedì 24 agosto 2020) «Non dirò mai ve l?avevo detto, non sta bene in questi casi», dice il professor Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell?Organizzazione mondiale della sanità. Lui... Leggi su ilmessaggero

HuffPostItalia : Covid, Oms: 'Così l'Italia arriva a 4mila casi al giorno. Finora poche sanzioni' - fanpage : “Per pochi irresponsabili, poche persone che non ci credono, pochi negazionisti che non vengono sanzionati e obblig… - RaiNews : 'Proteggete i vostri genitori e i vostri nonni', sollecita l’Oms - FNPALERMO : RT @RobertoFioreFN: #Perù Strage causata da #Covid paranoia In un mondo in cui i giovani sono criminali perché organizzano feste, in 13 ve… - GBonConti : RT @RobertoFioreFN: #Perù Strage causata da #Covid paranoia In un mondo in cui i giovani sono criminali perché organizzano feste, in 13 ve… -