Covid, Oms: "Così l'Italia arriva a 4mila casi al giorno. Finora poche sanzioni" (Di lunedì 24 agosto 2020) L’aumento dei casi di Coronavirus negli ultimi giorni è sempre più evidente. E per Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, il nostro Paese in questo modo rischia. Continuando di questo andazzo, spiega in un’intervista al Messaggero, si potrebbero toccare presto i 4mila casi al giorno. Il problema, per Guerra, non è tanto la gravità dei nuovi positivi - per ora, come abbiamo visto, i ricoveri in più sono pochi e i malati in terapia intensiva sostanzialmente stabili - ma il fatto che il virus continui a circolare con grande velocità. Si legge sul Messaggero:“Non sono preoccupato per la gravità clinica che deriverà da questi nuovi positivi che in questo momento non incidono in modo significativo sui ricoveri, ma osservo che sono ancora le ... Leggi su huffingtonpost

