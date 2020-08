Covid Italia, bollettino oggi 24 agosto: 953 nuovi contagi, 4 morti. 21 mila tamponi in meno. Record casi in Sardegna: 91 (Di martedì 25 agosto 2020) Il bollettino della situazione coronavirus in Italia del 24 agosto 2020: i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 953. I decessi per Covid hanno raggiunto quota 35.441, con un... Leggi su ilmessaggero

