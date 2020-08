Covid, in due mesi un ricovero in ospedale 254 i positivi sorvegliati, -80% da giugno (Di lunedì 24 agosto 2020) Nessun paziente nelle terapie intensive e anche i casi di persone in sorveglianza attiva sono crollati. Fagiuoli, direttore di Medicina: «Non sottovalutare e non drammatizzare. Avanti con mascherine e prevenzione». Leggi su ecodibergamo

