Covid in Campania, riapertura scuole con controllo della temperatura: «La Regione acquisterà termoscanner per gli istituti»

Si è tenuta oggi a Palazzo Santa Lucia una riunione convocata dal presidente della Regione con l'unità di crisi e tutti i direttori generali delle Asl e delle aziende...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid in Italia, 953 nuovi casi e quattro decessi registrati oggi. In calo i tamponi

Roma. I nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi sono 953, quattro invece le vittime. Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Salute. Diminuiscono di 4 unità rispetto a i ...

Non sanno come portare gli studenti nelle scuole

La scuola ha un problema di trasporti, molto banalmente bisogna trovare un modo per garantire a tutti gli studenti di raggiungere gli istituti scolastici anche con i mezzi pubblici, rispettando le reg ...

