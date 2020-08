Covid in Campania, altri 116 contagiati in 24 ore: 30 di rientro dalle vacanze in Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) altri 116 contagiati in Campania, 22 in meno rispetto a due giorni fa ma con 1.003 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dallunità... Leggi su ilmattino

crisj66 : RT @lucarango88: ?? Aggiornamento 17.00 #Covid_19 #Regioni #24agosto(ieri) #Lombardia +110 (239) #Calabria +2 (8) #Piemonte +40 (42) #Campa… - infoitinterno : COVID-19, DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA - Primo Piano - infoitinterno : Covid Campania. De Luca: i casi di oggi quasi tutti asintomatici e giovani - lucarango88 : ?? Aggiornamento 17.00 #Covid_19 #Regioni #24agosto(ieri) #Lombardia +110 (239) #Calabria +2 (8) #Piemonte +40 (42)… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid Campania, 116 nuovi casi: 54 di rientro da vacanze ed estero -