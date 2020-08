Covid, il bollettino di oggi: +953 contagi, calano le terapie intensive (Di lunedì 24 agosto 2020) Covid bollettino 24 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 953 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 1.210, registrati ieri. In calo, però, anche i tamponi effettuati: il 3% sono risultati positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono 260.298 gli italiani che hanno contratto il virus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 4, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.441. (segue dopo la foto) Gli attuali positivi salgono a 19.195, sono 757 in più nelle ultime 24 ore. 205.662 i guariti in Italia, +192 da ieri. (in aggiornamento) L'articolo proviene da UrbanPost. Leggi su urbanpost

