Covid, Galli su La7: “Il vaccino arriverà, ma nell’attesa non si abbassi la guardia. Scuole? Febbre misurata solo a casa non può funzionare” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Sono convinto che il vaccino arriverà e anche ragionevolmente presto, ma questo ‘ragionevolmente presto’ esclude i prossimi mesi e forse anche buona parte del prossimo anno. Non ci si deve illudere e, nell’attesa, non si deve abbassare l’attenzione sui provvedimenti di prevenzione, altrimenti saremmo daccapo. Non possiamo eliminare il virus per decreto“. Sono le parole di Massimo Galli, primario del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, intervenendo a “Omnibus” (La7) in merito all’avvio odierno della sperimentazione del vaccino contro il coronavirus presso lo Spallanzani di Roma. L’infettivologo si pronuncia anche sulla decisione della Food and Drug Administration di autorizzare l’utilizzo della terapia del plasma dei convalescenti per ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : #Covid, Galli: '#temperatura va misurata a #scuola' - fattoquotidiano : “Affidabili all’85% e con esiti veloci”: le promesse dei test “antigenici” per il Covid. Galli: “E’ il futuro”. Spa… - EmMicucci : RT @Adnkronos: #Covid, Galli: '#temperatura va misurata a #scuola' - giulio_galli : RT @giornalettismo: L'ammissione di #Nilufar, dopo la positività al #coronavirus: 'Vissuto la vacanza in #Sardegna con troppa spensieratezz… - Fabio_V79 : RT @fattoquotidiano: “Affidabili all’85% e con esiti veloci”: le promesse dei test “antigenici” per il Covid. Galli: “E’ il futuro”. Spalla… -