Covid, Donald vuole il vaccino prima del voto. E annuncia una nuova cura con il plasma (Di lunedì 24 agosto 2020) Francesca Angeli La corsa del presidente: l'obiettivo è avere un jolly da giocarsi alle elezioni In tempi di Covid le presidenziali Usa si giocano anche e soprattutto sul fronte sanitario. Donald Trump dall'inizio dell'epidemia ha collezionato una serie di clamorosi scivoloni sul tema coronavirus e ora che si avvicina la scadenza elettorale cerca di recuperare il terreno perduto agendo su due fronti: la cura del plasma e il vaccino. Ma i tempi della ricerca medica sono troppo lunghi per il presidente Usa a caccia del consenso perduto che infatti da settimane sta facendo pressione sulla Fda, la Federal and Drugs Administration perché dia il via libera alla cura con il plasma dei convalescenti. The Donald ha accusato la Fda di non ... Leggi su ilgiornale

MaxLandra : #VACCINO ELETTORALE..!! #Trump annuncerà 'svolta terapeutica' su #Covid. Ok a uso plasma guariti - zazoomblog : Donald Trump annuncia: “Autorizzazione all’uso del plasma per trattamento Covid-19” - #Donald #Trump #annuncia: - StreetNews24 : 'La Fda ha dato l'autorizzazione all'uso del plasma convalescente come trattamento per il Covid-19'. Ad annunciarlo… - Giuseppe_alari : @realDonaldTrump Biden sembra troppo sicuro di se stesso.Invece Tu Caro Donald lo SOVRASTI in LUNGIMIRANZA.Lasciare… - BrahimMaarad : #covid-19: il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato una super conferenza stampa alle 23.30. Probabilmen… -