Covid | altri 58 migranti positivi a Lampedusa | “Serve stato di emergenza” 

Covid, nuova ondata di positivi a Lampedusa dove l'emergenza migranti continua a crescere in maniera incontrollabile. Il presidente della Regione Sicilia ha lanciato un appello in conferenza stampa. Coronavirus, nuovi migranti positivi a Lampedusa. Ad annunciarlo è Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, con un post polemico via Facebook dove il politico rimarca le decisioni

Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 609 tamponi. Sono stati registrati 15 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronaviru ...

Altri 29 casi, ma i ricoverati sono solo cinque

di Federica Orlandi Mentre sta già facendo il giro d’Italia la notizia dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, positivo (asintomatico) al Coronavirus, sono altri 29 i casi di positività regist ...

