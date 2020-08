Covid, allo Spallanzani la prima sperimentazione del vaccino italiano: «Sarà pubblico» (Di lunedì 24 agosto 2020) L’Italia si è unita al gruppo di paesi nel mondo che può vantare di avere portato un suo vaccino alla Fase 1 della sperimentazione clinica. Senza che mancasse una buona dose di sciovinismo, ieri mattina i responsabili scientifici dello Spallanzani di Roma, assieme al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e al suo assessore della sanità Alessio D’Amato, annunciavano con molta soddisfazione che alla prima persona volontaria era stata inoculata una dose del vaccino sperimentale. Il vaccino, messo a punto, … Continua L'articolo Covid, allo Spallanzani la prima sperimentazione del vaccino italiano: «Sarà ... Leggi su ilmanifesto

