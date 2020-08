Covid-19, tutti negativi i tamponi processati oggi al San Pio (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono risultati tutti negativi al Covid-19 i 47 tamponi processati oggi presso il San Pio di Benevento. Di questi, 20 erano ordinari e 27 rapidi, tutti risultati negativi. Ad oggi sono ricoverati presso l’Area Covid dell’ospedale 3 pazienti risultati positivi. Più in generale nel Sannio sono 17 i pazienti attualmente positivi al Covid-19. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

pdnetwork : Il vaccino italiano anti #Covid sarà pubblico. Un bene comune a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno… - stefanoepifani : E quindi non era per il #COVID__19. Ora (che sappiamo che per metà settembre non saranno pronti per tutti) ci dicon… - ElettraLambo : Ho deciso di cancellare tutti i miei concerti vista la situazione Covid... riconosco che non é il momento... ci é s… - NoiAretini : Covid, tre nuovi contagi in Valdarno. Sono tutti contatti di casi già noti - Mari112it : RT @CesareSacchetti: La ragazza di Milano sui 14 positivi al Covid:'molti di noi sono asintomatici, altri hanno i sintomi dell’influenza.'… -