Covid-19, la testimonianza: 'Dopo 5 mesi ho bisogno ancora dell'ossigeno' (Di lunedì 24 agosto 2020) ... la testimonianza: 'Dopo 5 mesi ho bisogno ancora dell'ossigeno', Foto: Getty, Proprio una dei malati di Covid-19 della zona di Modena , ha voluto raccontare la sua esperienza alla Gazzetta locale. ... Leggi su inews24

LilaLaMarea : RT @Miti_Vigliero: “In 2.500 assembrati senza controllo: io, bergamasco, su quel traghetto dalla Sardegna ho avuto paura” - infoitsalute : LA TESTIMONIANZA MESTRE Sopravvissuti. Al Covid. Due mesi di ospedale, uno dei - GreenMidnight1 : Benvenuto Chris... È da mo' che ve lo dico. E non in base a elucubrazioni su ammortamenti, plusvalenze et similia,… - Ticinonline : «Stanno facendo impazzire mia nonna» #covid #anziani #testimonianza - EdithZanoni : RT @1970Germano: Il Papa all'Angelus: 'Dio chiederà conto dei morti durante i viaggi della speranza'; e riporta 'la testimonianza di una fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid testimonianza LA TESTIMONIANZA MESTRE Sopravvissuti. Al Covid. Due mesi di ospedale, uno dei Il Gazzettino Messi e i depressi del Covid La strana Champions d’agosto

Caro Aldo, ancora una volta, Messi ha deluso, in una grande competizione. Come, in passato, con l’Argentina, nel Barcellona, umiliato dal Bayern di Monaco, nella Champions, Leo ha portato la fascia di ...

L’Anno Europeo dello Sport parte in salita, annullato “Borgo Sport”

Arezzo, 24 agosto 2020 - Sono in fase di revisione tutte l’attività e gli eventi previsti per l’Anno Europeo dello Sport 2021, riconoscimento che Sansepolcro avrebbe voluto celebrare con numerose iniz ...

Caro Aldo, ancora una volta, Messi ha deluso, in una grande competizione. Come, in passato, con l’Argentina, nel Barcellona, umiliato dal Bayern di Monaco, nella Champions, Leo ha portato la fascia di ...Arezzo, 24 agosto 2020 - Sono in fase di revisione tutte l’attività e gli eventi previsti per l’Anno Europeo dello Sport 2021, riconoscimento che Sansepolcro avrebbe voluto celebrare con numerose iniz ...