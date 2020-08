Covid 19: inizia la sperimentazione del vaccino italiano (Di lunedì 24 agosto 2020) Prende il via oggi la sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid 19. All’Inmi Spallanzani di Roma sarà somministrato per la prima volta ad un gruppo di volontari la risposta “made in Italy” al coronavirus: "Oggi arriverà qui il primo italiano, il primo volontario che si sottoporrà alla sperimentazione del vaccino. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di questo", le parole ad 'Uno Mattina estate' su Rai 1 del direttore sanitario Francesco Vaia. Coronavirus, bollettino 23 agosto 2020: +1.210 nuovi casi, +7 morti, +5 in terapia intensiva I dati sul contagio da coronavirus in Italia aggiornati al 23 agosto 2020: 1.210 nuovi positivi a fronte di 67.380 tamponi eseguiti. Su ... Leggi su blogo

