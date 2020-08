Covid-19, il bollettino nazionale del 24 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Calo dei nuovi casi di positività al Covid-19 ma quasi 21 mila tamponi in meno analizzati rispetto a ieri. Regione Campania: 6/7 mila tamponi al giorno entro la prima settimana di settembre Frenata del coronavirus che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare 953 vittime, in calo rispetto alle 1210 di ieri, per il relativo … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - ldigiov : RT @ilgiornale: I dati sul Covid parlano chiaro: il 90% dei nuovi contagiati si conta tra i migranti. Musumeci attacca: 'Avanti con ordinan… - Andrew17265 : RT @ilgiornale: I dati sul Covid parlano chiaro: il 90% dei nuovi contagiati si conta tra i migranti. Musumeci attacca: 'Avanti con ordinan… - andrea_dallav : RT @ilgiornale: I dati sul Covid parlano chiaro: il 90% dei nuovi contagiati si conta tra i migranti. Musumeci attacca: 'Avanti con ordinan… - conci66aa : RT @cbatcaselli: “QUELLO CHE I ‘GIORNALISTI DEI TG-TV E GIORNALONI DI REGIME’ NON DICONO E NON VI FANNO VEDERE” I dati sul Covid parlano ch… -