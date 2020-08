Covid-19, il bollettino del 24 agosto: 953 guariti (Di lunedì 24 agosto 2020) Covid-19, bollettino del 24 agosto: sale il numero dei contagiati così come quello dei guariti e diminuisce invece la cifra dei morti in Italia Il Covid-19 sembra non conoscere sosta nel mondo, con oltre 18 milioni di contagi. Ma i numeri nel nostro Paese continuano ad essere bassi anche se ci sono dati in risalita. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - Gazzettino : Covid Italia, bollettino 24 agosto 2020: 953 nuovi contagi, 4 morti - mattinodinapoli : Covid Italia, bollettino 24 agosto 2020: 953 nuovi contagi - laccio : ?? Coronavirus, bollettino di oggi: • 953 contagiati • 4 morti • 192 guariti -4 terapie intensive + 74 ricoveri… - bassairpinia : COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA - -