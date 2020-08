Council of Dads seconda puntata: trama e anticipazioni 24 agosto 2020 (Di lunedì 24 agosto 2020) Council OF Dads seconda puntata. Lunedì 24 agosto 2020 torna su Canale 5 la serie tv targata NBC. Scopri trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Council of Dads episodio 4 Tradizione! La famiglia Perry deve affrontare le prime festività senza Scott, e mentre Robin si avvicina sempre di più a Sam, anche il rapporto di Margot ed Anthony si fa più intenso. L’arrivo di Patricia, la madre di Robin, porta il solito scompiglio e gli attriti con il Consiglio non tardano ad arrivare. Intanto Oliver deve ancora capire cosa fare riguardo al suo matrimonio. Council of Dads episodio 5 Medicina per ... Leggi su cubemagazine

Council of Dads streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film ...

