Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 agosto (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo quanto rilevato con il bollettino quotidiano degli ultimi giorni, l’attenzione sui nuovi contagi Covid in Italia è tornata a essere molto alta. Ecco i numeri coronavirus 24 agosto 2020 diffusi dal Ministero della Salute. Nella giornata di oggi, sono stati registrati 953 nuovi contagi, a differenza dei 1.210 conteggiati ieri. Le nuove nuove vittime sono state 4 (ieri erano 7). In totale, dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, i casi riscontrati nel nostro Paese sono stati 260.298, mentre le vittime sono 35.441 LEGGI ANCHE > Sono 146 i nuovi contagi nel Lazio, 59 di ritorno dalla Sardegna Purtroppo i dati (seppur in calo rispetto a domenica) confermano la risalita dei casi in Italia, seppur la maggior parte dei nuovi contagiati – con una notevole percentuale registrata con i ... Leggi su giornalettismo

