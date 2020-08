Coronavirus, Zingaretti “giornata importante per la scienza italiana” (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata inoculata la prima dose di vaccino alla prima persona dei 4.000 volontari che hanno risposto”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo avere partecipato all’avvio della sperimentazione sull’uomo del primo vaccino italiano allo Spallanzani di Roma. “Questo rende la giornata importante per la scienza italiana – ha aggiunto -, perchè parliamo del primo vaccino italiano. Sostenuto da un progetto di ricerca della regione Lazio, dal ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, rappresenta un importante salto in avanti della battaglia contro il Coronavirus. Abbiamo sostenuto con grande forza questo progetto basato sull’eccellenza scientifica ... Leggi su ilcorrieredellacitta

