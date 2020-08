Coronavirus, vaccino italiano: parte la sperimentazione all’ospedale Spallanzani. Il primo volontario: “Credo nella scienza” (Di lunedì 24 agosto 2020) Pronti, partenza, via. È prevista oggi l’iniezione che segna l’inizio, in Italia, della sperimentazione sull’uomo di un candidato vaccino anti Covid in Italia. Il primo volontario sano riceverà nell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma il vaccino progettato dall’azienda Biotech Reithera di Castel Romano e finanziato con otto milioni di euro da Regione Lazio e ministero della Ricerca con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nel resto del mondo sono diversi i candidati vaccini che stanno seguendo le fasi della sperimentazione (Leggi la scheda completa). Alcuni sono già in fase III e nel corso di pochi mesi potrebbero essere le prime dosi da distrbuire. Partono così ... Leggi su ilfattoquotidiano

