Coronavirus ultime notizie: nuovo boom di casi, ma ci sono buone notizie (Di lunedì 24 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: si registra un nuovo boom di casi positivi in Italia, con ben 1.210 casi in più, per un totale di 259.345 casi positivi. Gli attualmente positivi sono 18.438, mentre le vittime sono 7 in più di ieri, per un totale di 35.437 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti aumentano di 267 unità, per un totale di 205.470 persone guarite. I ricoverati in terapia intensiva aumentano di 5 unità, arrivando in totale a 69, mentre i ricoverati con sintomi negli altri reparti ospedalieri sono 971, ovvero 47 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Era il 12 maggio 2020 quando la Protezione Civile comunicò che i ... Leggi su termometropolitico

La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive crolla a 588 euro per persona, con un calo del 25% rispetto allo scorso anno per effetto di ferie più brevi, meno lontane da casa e dedicate ...

Covid 19, sono due i nuovi casi di positività in provincia di Siracusa

Due nuovi casi di positività da Covid 19 in Provincia di Siracusa nelle ultime 24 ore. E’ quanto comunicato nell’ultimo bollettino giornaliero pubblicato dal Ministero della Salute. In totale sono 35 ...

