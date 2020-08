Coronavirus, ultime notizie: 953 nuovi casi e 4 morti (Di lunedì 24 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore, le persone che hanno contratto il Sars-Cov-2 in Italia sono state 953, 118 in meno rispetto a ieri. Giù anche i tamponi: 45.914 (ieri 77 mila circa). I morti legati al Covid-19 sono 4 (ieri 3). I pazienti ricoverati con sintomi sono 1.045 (ieri 924), di cui 65 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

