Coronavirus, Trump: “Annuncio storico. Autorizzato uso d’emergenza terapia al plasma” (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – “Annuncio storico” di Donald Trump: sarà ammesso l’uso del plasma per il trattamento del Covid-19 in USA. La notizia è stata data in conferenza stampa dal Presidente americano, dopo che l’autorità americana per i farmaci, Food and drug administration (FDA), ha concesso l’autorizzazione all’uso di emergenza (EUA) del plasma di soggetti convalescenti. Trump, definendo la terapia una “svolta storica”, ha affermato che il trattamento con il plasma è una “terapia potente” contro il Coronavirus e rappresenta “la cura più urgente che possiamo usare in questo momento”. Il leader statunitense, sostenuto dal Segretario alla salute Alex Azar e da un pool di esperti, ha poi ... Leggi su quifinanza

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - Corriere : Trump: autorizzata la terapia anti-Covid a base di plasma - pinocomparato : RT @SkyTG24: Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - FirenzePost : Coronavirus Usa: Trump autorizza il trattamento col plasma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trump Coronavirus, Trump annuncia il trattamento al plasma, appello ai guariti: "Donatelo" la Repubblica Coronavirus Usa: Trump autorizza il trattamento col plasma

NEW YORK – Donald Trump cerca di recuperare terreno in vista delle elezioni presidenziali e annuncia: «sarà ammesso l’uso del plasma per il trattamento del Covid-19 in USA». La notizia è stata data in ...

Coronavirus, Usa: Fda autorizza terapia anti-Covid a base di plasma

Mondo - L'annuncio del presidente Trump: «E' una svolta nella lotta alla pandemia». Gli scienziati prudenti: «E' l'inizio di un percorso promettente». Ma la polemica non si placa. Più prudente Stephen ...

NEW YORK – Donald Trump cerca di recuperare terreno in vista delle elezioni presidenziali e annuncia: «sarà ammesso l’uso del plasma per il trattamento del Covid-19 in USA». La notizia è stata data in ...Mondo - L'annuncio del presidente Trump: «E' una svolta nella lotta alla pandemia». Gli scienziati prudenti: «E' l'inizio di un percorso promettente». Ma la polemica non si placa. Più prudente Stephen ...