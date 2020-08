Coronavirus Roma, allo Spallanzani la prima volontaria del vaccino è una cinquantenne: "Spero che il mio gesto serva" (Di lunedì 24 agosto 2020) è una donna la prima ad aver ricevuto la dose di vaccino realizzato e prodotto da un'azienda italiana. Questa prima fase di sperimentazione durerà 24 settimane. Zingaretti: "Giornata storica, ma senza senso di responsabilità delle persone non ce la faremo" Leggi su repubblica

