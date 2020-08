Coronavirus, rallenta la crescita dei contagi: 953 nelle 24 ore, 4 i morti (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo giorni in crescita, torna a rallentare l'incremento di casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si contano 953 nuovi positivi dopo i 1.210 di domenica. Quattro i morti, erano stati 7 il ... Leggi su tgcom24.mediaset

Boom di nuovi casi di coronavirus in Sicilia: sono 65 i casi in più nelle ultime 24 ore ma 58 sono migranti. Il numero degli attualmente positivi sale quindi a 957 di cui: 54 i ricoverati con sintomi, ...Dopo giorni in crescita, torna a rallentare l'incremento di casi di coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si contano 953 nuovi positivi dopo i 1.210 di domenica. Quattro i morti (erano stati 7 il ...