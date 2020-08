Coronavirus, positivo assessore di Salerno: era rientrato dalla Sardegna (Di lunedì 24 agosto 2020) L’assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo, è risultato positivo al Covid-19. Loffredo ha effettuato un tampone al rientro con mezzi propri da un periodo di ferie in Sardegna durato due settimane. Secondo quanto si apprende, le condizioni di salute di Dario Loffredo sono buone, senza febbre, tosse o raffreddore. Loffredo si è da subito posto in isolamento. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

