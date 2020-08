Coronavirus, per l’Italia 27,4 mld di aiuti europei dal fondo Sure contro la disoccupazione. La proposta della Commissione Ue (Di lunedì 24 agosto 2020) 81,4 miliardi di euro a 15 Paesi, tra cui l’Italia, per preservare l’occupazione. È la proposta rivolta dalla Commissione europea al Consiglio per l’impiego delle risorse del fondo Sure, strumento comunitario contro la disoccupazione creato per far fronte alla pandemia da Coronavirus. La funzione del fondo Sure, annunciato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen il 2 aprile scorso, è il sostegno a strumenti come la cassa integrazione, attraverso uno stanziamento garantito da tutti gli Stati membri. A questo punto, una volta che il Consiglio avrà dato il suo ok, gli aiuti saranno stanziati sotto forma di prestiti con interessi ... Leggi su open.online

Pontifex_it : Non dimentichiamo le vittime del Coronavirus: tanta sofferenza, tante persone che hanno perso la vita, e tanti volo… - matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - WRicciardi : La 26enne di Milano: noi, 14 amici tutti positivi dopo la Sardegna. Per mia mamma sono un’incosciente - SAntoniucci : Coronavirus, allerta per mascherine e guanti intrappolati nelle reti da pesca - AltreNews : RT @Agenzia_Ansa: Presentate le proposte al Consiglio #Ue del #Sure, meccanismo per il sostegno finanziario ai Paesi membri. Per l'Italia p… -