Coronavirus, parte la sperimentazione del vaccino italiano (Di lunedì 24 agosto 2020) Questa mattina allo Spallanzani sarà un giorno decisivo per la lotta al Coronavirus, con l’avvio della sperimentazione del vaccino italiano. Non si arresta la lotta al Coronavirus in Italia e nel mondo, con lo Spallanzani che questa mattina testerà il vaccino “Made In Italy“. Oggi sarà un giorno decisivo, per capire quanti passi in avanti … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

