Coronavirus, Oms: 'Troppe poche sanzioni in Italia, così il paese rischia 4000 contagi al giorno' (Di lunedì 24 agosto 2020) L' aumento dei contagi di Coronavirus un Italia preoccupa l' Oms. Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms ha spiegato che se il trend continuerà come nei giorni scorsi si potrebbe presto arrivare ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Coronavirus, Guerra (Oms): “Più sanzioni o 4 mila casi al giorno” - RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'Due anni per fermare la pandemia'. Nel mondo oltre 23 milioni i contagiati. Germania: più di 2… - Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - Nanoalto : #Coronavirus, Guerra (Oms): “Più sanzioni o 4 mila casi al giorno” - loris30999 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Oms: 'Terapia al plasma è sperimentale, prove insufficienti' #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms

CATANIA (ITALPRESS) – C’è una task force a lavoro per verificare le condizioni igienico-sanitarie dei centri di accoglienza e degli hotspot per i migranti sull’Isola. Lo ha annunciato il presidente de ...Dopo l'autorizzazione da parte degli Usa all'utilizzo del plasma dei guariti per curare i malati di coronavirus, l'Oms fa sapere che si tratta di una "terapia sperimentale". Secondo Soumya Swaminathan ...