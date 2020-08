Coronavirus, nuovi contagi a Gaza: dichiarato lo stato d’emergenza (Di lunedì 24 agosto 2020) Coronavirus, nuovi contagi a Gaza: dichiarato lo stato d’emergenza e introdotto il lockdown nella Striscia. Quattro nuovi casi riscontrati nel campo profughi di al-Maghazi Il ministero della Sanità gestito da Hamas nella Striscia di Gaza ha annunciato lunedì i primi casi di Coronavirus diffusi nella comunità. Questo ha fatto immediatamente scattare l’allarme nella zona, con … L'articolo Coronavirus, nuovi contagi a Gaza: dichiarato lo stato d’emergenza proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 1.210 nuovi contagi e 7 morti più di ieri - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - MediasetTgcom24 : coronavirus: 953 nuovi casi e altri 4 morti nelle ultime 24 ore - OrnellaFelici : Coronavirus in Italia, meno tamponi e 953 contagiati nelle ultime 24 ore, 4 i morti: La curva dopo una settimana di… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN SUDAFRICA: Altri 100 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 13.159: Sale a 809.438 morti nel Mondo -