Coronavirus, nuovi casi in calo: 953 oggi. Quattro i decessi (Di lunedì 24 agosto 2020) AGI - Torna a piegare verso il basso, dopo diversi giorni di aumento, la curva epidemica in Italia: oggi 953 casi, di nuovo sotto quota mille dopo due giorni (ieri erano 1.210). Pesa come sempre l'"effetto weekend", con il conseguente calo dei tamponi: 45.914 oggi contro i 67.371 di ieri. Il totale delle persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia sale così a 260.298. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le regioni con piu' casi sono Lazio (146), Emilia Romagna, Campania e Veneto (tutte a 116) e solo quarta la Lombardia (110). Tre regioni non segnalano nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. In calo rispetto a ieri anche i decessi: 4 oggi contro i 7 ... Leggi su agi

7 milioni di casi di coronavirus dall'inizio della pandemia, ma i nuovi casi sembrano essere in calo in molti stati. Sono infatti almeno 25 gli Stati che segnalano meno casi nella settimana in corso ...

Coronavirus, l’Oms annuncia: “L’obiettivo è avere 2 miliardi di dosi di vaccino entro la fine del 2021”

"L'obiettivo del meccanismo" avviato con l'iniziativa Covax Global Vaccines Facility "è fornire almeno 2 miliardi di dosi di vaccini sicuri ed efficaci" contro Covid-19 "entro la fine ... cittadini ...

