Coronavirus nel Lazio, bollettino di oggi 24 agosto:146 nuovi casi, oltre la metà di rientro, e un decesso (Di lunedì 24 agosto 2020) sono 146 i nuovi casi di positività accertati nel Lazio nelle ultime 24 ore. Si registra anche un nuovo decesso . Dei nuovi casi positivi, oltre la metà, 57%, sono contagi di rientro, di cui il 40% ... Leggi su leggo

Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel Lazio 215 nuovi casi: mai così tanti neanche nel lockdown #coronavirus - fattoquotidiano : Coronavirus, i dati nel mondo: oltre 800mila morti e 23 milioni di contagiati. In Germania oltre 2mila infetti in 2… - MoscardiniNello : RT @icebergfinanza: Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale ... serve una profonda riflessione… - ofrakia : RT @icebergfinanza: Firenze, ristoratore del centro in crisi per Covid si toglie la vita nel suo locale ... serve una profonda riflessione… -